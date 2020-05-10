За время самоизоляции воронежцы стали чаще спать, смотреть сериалы и играть на приставках

10 Май 2020 2020-05-10T21:31:44+03:00

45% опрошенных жителей региона признались, что чаще в последнее время отдыхают с помощью видеоигр Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В то же время часть жителей региона позабыли о спорте и уходе за собой

Изменить размер текста: A A

Как изменились привычки у воронежцев с начала карантина выяснили аналитики AliExpress Россия и ResearchMe. Чем же занимаются в изоляции жители Воронежской области?

22% респондентов признались, что стали реже вспоминать о спорте. Связано ли это с закрытием фитнес-клубов? Впрочем, почему бы не заниматься хотя бы физкультурой дома? Так решили 20% тех, кто тренируется так же, как раньше, и еще 19% тех, кто стал заниматься еще усиленнее.

Как правило, для занятий спортом дома используют подручные средства (35%), гантели и гири (29%), коврики для йоги и другие фитнес-аксессуары (18%).

Вы же помните, что закрылись и салоны красоты? Так вот 40% воронежцев признались, что во время самоизоляции полностью перешли на домашний уход за собой. С другой стороны 27% предпочитают просто реже смотреть в зеркало: для кого красоваться, если из дома все равно не рекомендуют выходить?

52% воронежцев больше времени оставляют под сериалы, кино и телепрограммы. Даже, как сообщают исследователи, вырос спрос на телевизоры на 10%.

Но есть и другие развлечения: 45% опрошенных жителей региона признались, что чаще в последнее время отдыхают с помощью видеоигр на различных гаджетах. Так, по оценкам исследователей, продажи игровых консолей выросли более чем в 6 раз. Когда, казалось бы, у людей могут возникнуть проблемы с реальными деньгами, есть те, кто вкладывает в игровую валюту.

Другие частые варианты антистрессов - сон и еда. Частые перекусы вошли в привычку у 48% жителей Воронежской области. 41% респондентов, видимо, восприняли изоляцию как шанс отоспаться.

50% опрошенных воронежцев сообщили исследователям, что им чаще всего помогает расслабиться музыка.

Что касается покупок, то, по результатам исследования, у 57% респондентов, их отношение к покупкам не изменилось: тратить меньше они не стали. А 33% говорят, что сейчас им приходится тратить даже больше, чем раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU