2020-05-10T21:31:44+03:00
Общество

За время самоизоляции воронежцы стали чаще спать, смотреть сериалы и играть на приставках

В то же время часть жителей региона позабыли о спорте и уходе за собой
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
45% опрошенных жителей региона признались, что чаще в последнее время отдыхают с помощью видеоигр45% опрошенных жителей региона признались, что чаще в последнее время отдыхают с помощью видеоигрФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Как изменились привычки у воронежцев с начала карантина выяснили аналитики AliExpress Россия и ResearchMe. Чем же занимаются в изоляции жители Воронежской области?

22% респондентов признались, что стали реже вспоминать о спорте. Связано ли это с закрытием фитнес-клубов? Впрочем, почему бы не заниматься хотя бы физкультурой дома? Так решили 20% тех, кто тренируется так же, как раньше, и еще 19% тех, кто стал заниматься еще усиленнее.

Как правило, для занятий спортом дома используют подручные средства (35%), гантели и гири (29%), коврики для йоги и другие фитнес-аксессуары (18%).

Вы же помните, что закрылись и салоны красоты? Так вот 40% воронежцев признались, что во время самоизоляции полностью перешли на домашний уход за собой. С другой стороны 27% предпочитают просто реже смотреть в зеркало: для кого красоваться, если из дома все равно не рекомендуют выходить?

52% воронежцев больше времени оставляют под сериалы, кино и телепрограммы. Даже, как сообщают исследователи, вырос спрос на телевизоры на 10%.

Но есть и другие развлечения: 45% опрошенных жителей региона признались, что чаще в последнее время отдыхают с помощью видеоигр на различных гаджетах. Так, по оценкам исследователей, продажи игровых консолей выросли более чем в 6 раз. Когда, казалось бы, у людей могут возникнуть проблемы с реальными деньгами, есть те, кто вкладывает в игровую валюту.

Другие частые варианты антистрессов - сон и еда. Частые перекусы вошли в привычку у 48% жителей Воронежской области. 41% респондентов, видимо, восприняли изоляцию как шанс отоспаться.

50% опрошенных воронежцев сообщили исследователям, что им чаще всего помогает расслабиться музыка.

Что касается покупок, то, по результатам исследования, у 57% респондентов, их отношение к покупкам не изменилось: тратить меньше они не стали. А 33% говорят, что сейчас им приходится тратить даже больше, чем раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За время самоизоляции воронежцы стали чаще спать, смотреть сериалы и играть на приставках
В Воронеже установили памятную доску в честь полков НКВД
В Воронежской области еще два человека с коронавирусом умерли к 10 мая
В Воронеже в июне снесут еще 14 киосков
В Воронеже установили новый указатель «Песчаный лог»
Девушка из Воронежа хотела продать смартфон, но попала в сети мошенника
Ночью в Воронежской области в загоревшемся гараже спасатели нашли тело мужчины
Появились фото салюта в Воронеже в честь 75-летия Великой Победы
Правительство выделило более 90 млн рублей на доплаты борющимся с коронавирусом воронежским медикам
В Воронеже сняли на видео, как Nissan протаранил забор и упал на крышу припаркованной машины
Угонщик погрузчика стоимостью более 1,5 млн рублей снес четыре фонаря и свалился в кювет в Воронежской области
В Воронеж назначен рейс для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении
В Воронежской области «Киа» влетел в столб: пострадала 5-летняя девочка
В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 39 человек на 10 мая
Мошенники стали рассылать воронежцам «штрафы» по смс за нарушение изоляции
Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообщался с ветеранами по телефону
В Воронеже 9 мая у Памятника Славы отметили без масок и соблюдения социальной дистанции
В Воронеже женщина лишилась 38 тысяч рублей после звонка мошенника
В Воронеже сняли на видео, как полицейские помогли нарушавшей правила бабушке перейти дорогу
В Воронеже выложили видео обновленной площади Победы
В Воронеже ищут пропавшую 13-летнюю девочку
В Воронежской области режим повышенной готовности продлили на неопределенный срок
В Воронеже обновят два парка и один сквер