В Воронеже установили памятную доску в честь полков НКВД

10 Май 2020 2020-05-10T20:04:29+03:00

Они не допустили захвата мостов у станции «Отрожка»

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7 мая у братской могилы № 12, которая находятся рядом с железнодорожной станцией «Отрожка» установили новую памятную доску в честь воинов 41, 125, 233 и 287 полков НКВД. Об этом «КП-Воронеж» рассказал историк Владимир Размустов.

В феврале 2020 года на заседании городской комиссии по культурному наследию был утвержден эскиз мемориальной доски об увековечении боевых заслуг полков НКВД, принимавших участие в битве за Воронеж 1942-1943 годов. В тексте говорится, что воины не допустили захвата мостов у станции «Отрожка».

- Средства, на которые сделана доска - это личные средства военного историка Анатолия Сапронова. Ее окончательно установил скульптор Виталий Локотков. Помогали ему курсанты и офицер Воронежского института ФСИН, - прокомментировал Владимир Размустов.

ИСТОЧНИК KP.RU