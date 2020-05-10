2020-05-10T20:04:29+03:00
Общество

В Воронеже установили памятную доску в честь полков НКВД

Они не допустили захвата мостов у станции «Отрожка»
Олег ИВАНОВ
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Фото предоставил Анатолий СапроновФото предоставил Анатолий Сапронов
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7 мая у братской могилы № 12, которая находятся рядом с железнодорожной станцией «Отрожка» установили новую памятную доску в честь воинов 41, 125, 233 и 287 полков НКВД. Об этом «КП-Воронеж» рассказал историк Владимир Размустов.

В феврале 2020 года на заседании городской комиссии по культурному наследию был утвержден эскиз мемориальной доски об увековечении боевых заслуг полков НКВД, принимавших участие в битве за Воронеж 1942-1943 годов. В тексте говорится, что воины не допустили захвата мостов у станции «Отрожка».

- Средства, на которые сделана доска - это личные средства военного историка Анатолия Сапронова. Ее окончательно установил скульптор Виталий Локотков. Помогали ему курсанты и офицер Воронежского института ФСИН, - прокомментировал Владимир Размустов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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