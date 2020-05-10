В Воронеже в июне снесут еще 14 киосков

10 Май 2020 2020-05-10T18:52:44+03:00

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В мэрии Воронежа 10 мая опубликовали список нестационарных торговых объектов, которые снесут в июне2020 года. Всего в начале лета демонтируют 14 павильонов. Большинство из них, четыре, в Советском районе.

Еще три киоска демонтируют в Железнодорожном районе, по два - в Коминтерновском, Ленинском и Левобережном, и еще один - в Центральном районе.

У большинства этих киосков, десяти, так и не удалось установить владельца. Под снос попали как явно заброшенные павильоны, так и точки популярного бренда быстрого питания, автомат по продаже воды и овощные киоски.

ИСТОЧНИК KP.RU