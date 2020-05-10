Девушка из Воронежа хотела продать смартфон, но попала в сети мошенника

10 Май 2020 2020-05-10T16:46:58+03:00

В итоге продавщица только потеряла около 20 тысяч рублей

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22-летняя девушка из Воронежа разместила в интернете объявление о продаже смартфона. Ждать покупателя долго не пришлось: ей позвонил незнакомец и согласился не только купить телефон, но и заранее внести аванс.

Мужчина заболтал девушку, под его контролем она сама совершила ряд финансовых операций. В итоге молодая жительница Воронежа потеряла около 19,4 тысяч рублей. Теперь мошенника разыскивает полиция.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции напоминают о том, как важно быть бдительными и проверять информацию от незнакомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU