Ночью в Воронежской области в загоревшемся гараже спасатели нашли тело мужчины
В поселке Елань-Колено Новохоперского района минувшей ночью загорелись гараж в 35 кв.м. и сарай в 4 кв.м. Жители переулка Садовый, заметив, как бесконтрольно распространяется огонь, 10 мая в 1:41 позвонили в дежурную часть ГУ МЧС по Воронежской области.
На место ЧП выехали четыре пожарные машины. До 2:21 с пламенем сражались 14 спасателей. Во время пожара огонь перекинулся на автомобили «ВАЗ 2113» и «ВАЗ 2109». В итоге и постройки, и машины были уничтожены.
На месте происшествия спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. Что стало причиной его смерти, установит экспертиза.
Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
Помните: если вы стали участником или свидетелем ЧП, звоните по номерам экстренных служб «112» или «101». Телефон доверия МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU