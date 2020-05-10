Ночью в Воронежской области в загоревшемся гараже спасатели нашли тело мужчины

10 Май 2020 2020-05-10T15:46:40+03:00

До 2:21 с пламенем сражались 14 спасателей Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Вероятно, из-за сигареты сгорели два автомобиля, постройки и погиб человек

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В поселке Елань-Колено Новохоперского района минувшей ночью загорелись гараж в 35 кв.м. и сарай в 4 кв.м. Жители переулка Садовый, заметив, как бесконтрольно распространяется огонь, 10 мая в 1:41 позвонили в дежурную часть ГУ МЧС по Воронежской области.

На место ЧП выехали четыре пожарные машины. До 2:21 с пламенем сражались 14 спасателей. Во время пожара огонь перекинулся на автомобили «ВАЗ 2113» и «ВАЗ 2109». В итоге и постройки, и машины были уничтожены.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. Что стало причиной его смерти, установит экспертиза.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Помните: если вы стали участником или свидетелем ЧП, звоните по номерам экстренных служб «112» или «101». Телефон доверия МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU