2020-05-10T14:54:38+03:00
Общество

Появились фото салюта в Воронеже в честь 75-летия Великой Победы

Правда, горожане разместили их, не раскрывая свои имена
Олег ИВАНОВ
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Как вам такой салют?Как вам такой салют?Фото: СОЦСЕТИ
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Некоторые воронежцам все-таки удалось в нашем городе увидеть вживую салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На условиях анонимности они размести фотографии в социальных сетях.

В этом году День Победы Воронеж отмечал в режиме самоизоляции. Прямую трансляцию салюта, например, можно было увидеть на местном телевидении в прямом эфире в 22.00.

Всего шесть артиллерийских расчетов произвели 30 залпов из 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» в честь Великой Победы. Также 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучили заряды девяти видов праздничных салютов в семи цветовых гаммах на высоте около 250-300 метров.

Подробнее о том, как Воронеж отмечает День Победы в 2020 году, смотрите в нашей трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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