2020-05-10T14:36:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство выделило более 90 млн рублей на доплаты борющимся с коронавирусом воронежским медикам

Средства должны поступить в наше регион из резервного фонда
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Всего правительство России распределило между регионами 12 млрд рублей на доплаты медикамВсего правительство России распределило между регионами 12 млрд рублей на доплаты медикамФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Правительство Российской Федерации утвердило межбюджетные трансферты регионам на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом. Так, из резервного фонда в бюджет Воронежской области поступит чуть более 90,2 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовали 10 мая.

Всего же правительство России распределило между регионами 12 млрд рублей на доплаты медикам, работающими с пациентами, у которых обнаружился или подозревают Covid-19.

Ранее «КП-Воронеж» сообщала, что дополнительные выплаты за март и апрель в нашем регионе выплачены практически в полном объеме. Финальные перечисления за этот период завершились 7 мая. Всего медикам, борющимся с коронавирусом, за указанное время перечислили более 115 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

До этого мы рассказывали, как рассчитывает размер дополнительны выплат и кто конкретно их должен получить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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