Правительство выделило более 90 млн рублей на доплаты борющимся с коронавирусом воронежским медикам
Правительство Российской Федерации утвердило межбюджетные трансферты регионам на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом. Так, из резервного фонда в бюджет Воронежской области поступит чуть более 90,2 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовали 10 мая.
Всего же правительство России распределило между регионами 12 млрд рублей на доплаты медикам, работающими с пациентами, у которых обнаружился или подозревают Covid-19.
Ранее «КП-Воронеж» сообщала, что дополнительные выплаты за март и апрель в нашем регионе выплачены практически в полном объеме. Финальные перечисления за этот период завершились 7 мая. Всего медикам, борющимся с коронавирусом, за указанное время перечислили более 115 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.
До этого мы рассказывали, как рассчитывает размер дополнительны выплат и кто конкретно их должен получить.
ИСТОЧНИК KP.RU