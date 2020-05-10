В Воронеже сняли на видео, как Nissan протаранил забор и упал на крышу припаркованной машины

10 Май 2020 2020-05-10T13:45:34+03:00

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Серебристый Nissan на впечатляющей скорости уходит в занос, слетает с пустой дороги на тротуар и таранит металлический забор, ограждающий парковку у жилого комплекса «Олимпийский». Все это произошло 10 мая примерно в час ночи.

Водителю японской иномарки в чем-то повезло: на данном участке паркинг находится на уровень ниже дороги. Nissan, протаранив забор, мог и вовсе перевернуться. Но автомобиль приземлился на крышу стоявшего рядом кроссовера Kia Sportage.

Момент аварии попал на видео. Из застрявшей машины один за другим выбрались двое мужчин. На шум собрались и очевидцы. Видно, что воронежцы спрашивали у водителя и его пассажира: «Все ли хорошо?» Тот в ответ лишь помахал рукой.

Удивительно другое: сфотографировав место ДТП на смартфон мужчины спокойно ушли с места аварии. На записи видно, что их пытался окликнуть мужчина в форме цвета хаки, возможно, местный охранник, но потом лишь сфотографировал беглецов на свой телефон.

«КП-Воронеж» подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД о том, что водитель пока не установлен, полиция разыскивает его. Если у вас есть какая-либо информация об этом ДТП и его участниках, сообщите о ней по телефонам 269-60-36 или 269-60-79.

В Воронеже у ЖК Олимпийский Nissan упал на крышу припаркованной машины.

ИСТОЧНИК KP.RU