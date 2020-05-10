2020-05-10T10:57:46+03:00
Происшествия

В Воронежской области «Киа» влетел в столб: пострадала 5-летняя девочка

Ребенка с повреждениями отвезли в ближайшее медицинское учреждение
Олег ИВАНОВ
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45-летний водитель «Киа Церато» не справился с управлением автомобиля и врезался в опору линии электропередач. ДТП случилось 9 мая примерно в 20.00 в хуторе Малая Меженка в Россошанском районе.

В аварии, как сообщили в региональном ГУ МВД, пострадала 5-летняя девочка: с повреждениями ее отвезли в ближайшее медицинское учреждение. Проводится проверка.

В Воронежской области за сутки зарегистрировано 80 ДТП, из них в областном центре – 51, на федеральных трассах – 4, в районах области –25. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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