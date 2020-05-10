Мошенники стали рассылать воронежцам «штрафы» по смс за нарушение изоляции

10 Май 2020 2020-05-10T09:22:47+03:00

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«Вам выписан штраф за нарушение изоляции» -сообщения с таким простым и одновременно пугающим текстом стали приходить воронежцам на их мобильные телефоны. Вот только рассылают их мошенники с разных номеров. При этом просят перейти на небезопасный сайт.

Если перейти по той ссылке, что указана в сообщении, человек окажется на сайте с предложением взять микрозайм. Вот только не ждет ли человека при оформлении какой-либо новый подвох? Подобные сервисы могут быть использованы для того, чтобы получить данные банковской карты человека. В итоге последний рискует потерять свои последние накопления.

Ранее видеопамятку о том, как защитить своих мам и пап, бабушек и дедушек от аферистов, записали представители общественного совета при воронежском главке МВД. Covid-19 стал поводом для новой волны мошенничества.

Кроме того, в Воронеже мошенники наживаются на бизнесменах, пользуясь ситуацией с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU