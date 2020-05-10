Мошенники стали рассылать воронежцам «штрафы» по смс за нарушение изоляции
«Вам выписан штраф за нарушение изоляции» -сообщения с таким простым и одновременно пугающим текстом стали приходить воронежцам на их мобильные телефоны. Вот только рассылают их мошенники с разных номеров. При этом просят перейти на небезопасный сайт.
Если перейти по той ссылке, что указана в сообщении, человек окажется на сайте с предложением взять микрозайм. Вот только не ждет ли человека при оформлении какой-либо новый подвох? Подобные сервисы могут быть использованы для того, чтобы получить данные банковской карты человека. В итоге последний рискует потерять свои последние накопления.
Ранее видеопамятку о том, как защитить своих мам и пап, бабушек и дедушек от аферистов, записали представители общественного совета при воронежском главке МВД. Covid-19 стал поводом для новой волны мошенничества.
Кроме того, в Воронеже мошенники наживаются на бизнесменах, пользуясь ситуацией с коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU