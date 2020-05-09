Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообщался с ветеранами по телефону

9 Май 2020 2020-05-09T21:11:48+03:00

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В мэрии Воронежа рассказали, что это 9 Мая Вадим Кстенин провел на рабочем месте: общался с ветеранами по телефону. Из-за коронавируса они вынуждены оставаться дома, как и тысячи воронежцев, тоскующих о параде, гуляниях и большом праздничном салюте. Власти обещают, что все это обязательно будет, но позже, когда завершится режим повышенной готовности.

Градоначальник рассказал, как каждый год накануне праздника он и его заместители приезжают к ветеранам в гости, а само 9 Мая для него проходит в больших заботах. В этом году, к его сожалению, программа претерпела существенные изменения, а к ветеранам и вовсе он не поехал, чтобы не подвергать риску их здоровье:

– В День Победы мы проводим торжества, обеспечиваем функционирование города в особых условиях масштабных праздничных мероприятий. Сейчас таких задач перед нами по понятным причинам не стоит, а значит можно посвятить этот день тому, чтобы обзвонить наших защитников и поздравить их с великим праздником.

В итоге он пообщался с 14 ветеранами. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU