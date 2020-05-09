В Воронеже 9 мая у Памятника Славы отметили без масок и соблюдения социальной дистанции

9 Май 2020 2020-05-09T18:57:56+03:00

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В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили несколько фото. Из них можно сделать вывод, что 9 мая собравшиеся у мемориала «Памятник Славы» решили не особо заморачиваться на счет соблюдения режима самоизоляции. Люди после того, как возложили цветы, фотографировались в военной форме, явно не соблюдая социальной дистанции. К тому же все они были без масок. Впрочем, было это на улице, где их носить не обязательно даже после 12 мая (как известно, начиная с этой даты, за открытое лицо в помещениях и на остановках обещают штрафовать). Среди тех, кто пришел почтить память воинов, были и дети.

Возможно, тем, кто собрался у Памятника Славы, ближе опыт Беларуси. Как известно, в соседнем государстве в первой половине дня 9 мая даже провели парад без всяких ограничений. Однако санитарные врачи отмечают, что подобные действия чреваты вспышкой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU