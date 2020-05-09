2020-05-09T18:16:49+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина лишилась 38 тысяч рублей после звонка мошенника

Всего 8 мая было 11 случаев, когда аферисты обманывали наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
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38-летняя жительница Воронежа пришла в городской отдел полиции № 5 и заявила, что стала жертвой мошенника. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником безопасности банка и заявил, что с ее счета вот-вот снимут деньги хакеры. И попросил, как водится, данные карты, на которой хранились сбережения. Когда женщина их продиктовала, 38 тысяч рублей с ее счета ушли в неизвестном направлении.

- Всего 8 мая было 11 сообщений о мошенничествах. Чаще всего звонившие аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности банков, предлагали помочь родственникам, якобы попавшим в ДТП, ну и выступали в роли онлайн-продавцов, которым, конечно, позарез нужна предоплата. Призываем не доверять незнакомцам, не выполнять то, что они требуют или просят сделать. А если все-таки стали жертвой мошенника, немедленно обращайтесь в полицию. Так больше шансов, что обманувшего вас преступника скорее найдут, - призывают в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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