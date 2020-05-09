2020-05-09T17:32:08+03:00
Общество

В Воронеже сняли на видео, как полицейские помогли нарушавшей правила бабушке перейти дорогу

Так как старушка была с костылями, ей пошли навстречу и перегородили оживленную магистраль [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Бабушка благодаря помощи полицейских благополучно перешла дорогу.Бабушка благодаря помощи полицейских благополучно перешла дорогу.Фото: кадр с видео
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На видео попал необычный случай. Пожилая женщина с двумя костылями рискнула перейти в неположенном месте ну очень оживленную дорогу на улице 20-летия Октября недалеко от бывшего строительного университета (сейчас это одно из зданий опорного вуза). Рядом ехала полицейская машина. Если бы стражи порядка строго следовали букве правил дорожного движения, то они должны были бы задержать пенсионерку и оштрафовать.

Однако старший сержант Кирилл Коротаев, сержант Артем Смирнов и младший сержант Александр Кривобоков решили все-таки послушать то, что им подсказывает сердце. Поэтому они перегородили своей машиной дорогу и медленно продвигали авто по мере неспешного движения пенсионерки, пока она не покинула опасную зону.

Впрочем, этот случай не отменяет то, что никому нельзя нарушать правила, тем более пенсионерам, которые не столь проворны, чтобы отпрыгнуть или увернуться от мчащихся машин. Ведь добрые полицейские могут в это время мимо и не проезжать…

Полицейские оригинально помогли бабушке с костылями перейти дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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