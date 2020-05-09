2020-05-09T16:55:11+03:00
Общество

В Воронеже выложили видео обновленной площади Победы

В мэрии пояснили, почему подсветка и фонтаны сейчас не работают [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Фонтаны заработают, когда власти справятся с коронавирусом.Фонтаны заработают, когда власти справятся с коронавирусом.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
Изменить размер текста:

Сотрудники городской администрации предоставили видео обновленной площади Победы. Ее реконструкцию завершили 1 мая. Работы обошлись в 190 миллионов рублей.

На площади очистили скульптурную группу и покрыли ее патиной (это пленка или налет на меди и ее сплавах – Ред.). Карту боев за Воронеж на мемориале дополнили табличкой о Воронежском фронте. Там размещены все данные об уроженцах нашего города, ставших Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. Стелу, которая видна издалека и давно стала одним из символом центра Воронежа, очистили и укрепили ее фундамент. Кроме того, обновили смотровые площадки. На площади Победы высадили более 11 тысяч растений.

Отдельно нужно сказать о комплексе фонтанов. Он будет работать в трех режимах - ежедневном, выходного дня и праздничном. Первый – это двухметровые струи без перемены высоты. В вечернее время в этом режиме включается красная подсветка.

Второй режим — выходного дня — будет представлять собой трехметровый статичный столб воды с красной подсветкой вечером.

В праздничные дни струи фонтана будут самыми высокими (до четырех метров в зависимости от силы ветра) и белого цвета.

Однако пока фонтаны не работают. В мэрии объяснили, почему:

- Из-за пандемии коронавируса мы не хотим привлекать повышенное внимание горожан. Поэтому пока не работает режим подсветки площади и не включены фонтаны. Обновленная площадь Победы во всей красе предстанет перед воронежцами после отмены всех ограничений.

Также в городской администрации сообщили, что отремонтировали лестницу, ведущую с площади вниз, к Помяловскому спуску. В перспективе планируют обновить пешеходную дорогу. Имеется в виду идущая вниз пешеходная тропа под площадью Победы, на которой сейчас больше выбоин, чем тротуара.

Обновленная площадь Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже женщина лишилась 38 тысяч рублей после звонка мошенника
В Воронеже сняли на видео, как полицейские помогли нарушавшей правила бабушке перейти дорогу
В Воронеже выложили видео обновленной площади Победы
В Воронеже ищут пропавшую 13-летнюю девочку
В Воронежской области режим повышенной готовности продлили на неопределенный срок
В Воронеже обновят два парка и один сквер
Из-за коронавируса церемония возложения венков на Чижовском плацдарме в Воронеже прошла в особом режиме
Стало известно, сколько лет потребуется воронежцу, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Москве
Под Воронежем нашли тело изрезанного мужчины
Бомбардировщики, устроившие фейерверк над Воронежем, попали на видео
В Воронежской области заразились коронавирусом еще 43 человека
В Воронеже гаишники помогли матери найти потерявшегося пятилетнего сына
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой Победы обеспечили праздничную подсветку
Под Воронежем появился еще один Вечный огонь
В Воронежской области ночью водитель врезался в дерево
В Воронеже с 9 по 12 мая продолжится ремонт автомобильных дорог
На обновленной площади Победы в Воронеже вновь зажгли Вечный огонь
В Воронежской области у домов ветеранов ВОВ высажены Палисадники Победы
В День Победы в патрульных автомобилях инспекторов разместят портреты ветеранов Великой Отечественной войны
Команда ДСК: наш священный долг отдать дань памяти освободителям, невзирая на обстоятельства
На двух подстанциях скорой помощи в Воронеже медики заразились коронавирусом
В Воронежской области еще 22 человека выздоровели от коронавируса к 8 мая
В воронежском опорном университете коронавирусом заболели еще 10 студентов-иностранцев
Салют Победы 9 мая 2020 года воронежцы смогут увидеть онлайн
Девушка из Воронежа после разговора со службой безопасности банка потеряла 450 тысяч рублей
Сенатор Сергей Лукин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны в районах области