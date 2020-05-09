В Воронеже выложили видео обновленной площади Победы

9 Май 2020 2020-05-09T16:55:11+03:00

В мэрии пояснили, почему подсветка и фонтаны сейчас не работают [видео]

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Сотрудники городской администрации предоставили видео обновленной площади Победы. Ее реконструкцию завершили 1 мая. Работы обошлись в 190 миллионов рублей.

На площади очистили скульптурную группу и покрыли ее патиной (это пленка или налет на меди и ее сплавах – Ред.). Карту боев за Воронеж на мемориале дополнили табличкой о Воронежском фронте. Там размещены все данные об уроженцах нашего города, ставших Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. Стелу, которая видна издалека и давно стала одним из символом центра Воронежа, очистили и укрепили ее фундамент. Кроме того, обновили смотровые площадки. На площади Победы высадили более 11 тысяч растений.

Отдельно нужно сказать о комплексе фонтанов. Он будет работать в трех режимах - ежедневном, выходного дня и праздничном. Первый – это двухметровые струи без перемены высоты. В вечернее время в этом режиме включается красная подсветка.

Второй режим — выходного дня — будет представлять собой трехметровый статичный столб воды с красной подсветкой вечером.

В праздничные дни струи фонтана будут самыми высокими (до четырех метров в зависимости от силы ветра) и белого цвета.

Однако пока фонтаны не работают. В мэрии объяснили, почему:

- Из-за пандемии коронавируса мы не хотим привлекать повышенное внимание горожан. Поэтому пока не работает режим подсветки площади и не включены фонтаны. Обновленная площадь Победы во всей красе предстанет перед воронежцами после отмены всех ограничений.

Также в городской администрации сообщили, что отремонтировали лестницу, ведущую с площади вниз, к Помяловскому спуску. В перспективе планируют обновить пешеходную дорогу. Имеется в виду идущая вниз пешеходная тропа под площадью Победы, на которой сейчас больше выбоин, чем тротуара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/778174" frameborder="0"></iframe> Обновленная площадь Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU