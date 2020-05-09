2020-05-09T16:08:08+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут пропавшую 13-летнюю девочку

Мария Еременко 7 мая пошла гулять с собакой и не вернулась
Юрий КОЗЛОВ
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Маша Еременко.Маша Еременко.Фото: предоставлено мамой девочки.
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Вечером в четверг, 7 мая, ученица шестого класса, 13-летняя Маша Еременко вышла из дома на улице Ворошилова со своей собакой (смесь таксы с дворнягой) и пропала. Мама девочки рассказала, что дочь и до этого уходила и не возвращалась, но до этого ее достаточно быстро находили в торговых центрах.

Телефон Маши молчит. Единственный ориентир – маме звонили прохожие и говорили, что похожую девочку видели во дворах у стоматологической поликлиники № 6 на проспекте Труда.

Приметы Маши Еременко: рост 167 сантиметров, плотное телосложение, выглядит на 15 — 16 лет, короткие темные волосы, карие глаза. Вечером 7 мая была одета в черную куртку, черные брюки, обута в сине-красные кроссовки, на прогулку с собакой она взяла с собой телефон с наушниками.

Всех, кто что-либо знает о том, где Маша сейчас, просят позвонить ее маме по телефону 8-962-328-90-65 (Анна) или в полицию 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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