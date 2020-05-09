2020-05-09T15:23:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области режим повышенной готовности продлили на неопределенный срок

Его могут прервать только по особому распоряжению губернатора
Юрий КОЗЛОВ
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Маски в общественном транспорте в Воронежской области с 12 мая станут обязательными.Маски в общественном транспорте в Воронежской области с 12 мая станут обязательными.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 8 мая, губернатор Александр Гусев подписал указ о продлении режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой коронавируса. Он будет действовать до особого распоряжения главы региона. Видимо, оно последует, когда эпидемиологическая обстановка в области кардинально улучшится.

А пока по-прежнему не смогут работать кинотеатры, ночные и развлекательные клубы, детские центры, заведения общепита, фудкорты. Также будут закрыты фитнес-центры и спортивные организации, салоны красоты (кроме парикмахерских), спа- и массажные салоны. А соответственно нельзя будет посетить части торговых центров, где вышеперечисленные заведения обычно располагались. Родители маленьких детей по-прежнему не смогут воспользоваться услугами детсадов.

Напомним также, что с 12 мая в Воронежской области вводится масочный режим. Нижнюю часть лица нужно будет закрывать на остановках, в закрытых помещениях, а также в транспорте. Кстати, в маршрутках водители будут иметь право отказаться везти пассажиров без масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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