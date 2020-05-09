В Воронеже обновят два парка и один сквер

9 Май 2020 2020-05-09T14:54:52+03:00

В парке «Алые паруса» обещают установить новые игровые площадки для детей. Фото: из архива «КП»

Работы обещают закончить к осени 2021 года

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал двухгодичные контракты на благоустройство двух воронежских парков Левобережного района: «Алые паруса» и Мостозавода, а также сквера имени Николая Федоровича Ватутина в Коминтерновском. Большая часть работ будет финансироваться за счет федеральных средств, привлеченных для развития города.

В парке «Алые паруса» (улица Арзамасская, 4д) подрядчики установят современное детское игровое и спортивное оборудование. В парке Мостозавода (улица Уточкина, 1д) сделают новые тротуары. Также там обустроят детскую игровую зону, появятся новые велодорожки.

Сквер имени Ватутина (Московский проспект, 97с) не только благоустроят, но и установят там монумент полководцу, чьим именем назван сквер.

Все эти работы планируют завершить до 1 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU