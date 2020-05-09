Из-за коронавируса церемония возложения венков на Чижовском плацдарме в Воронеже прошла в особом режиме

9 Май 2020 2020-05-09T13:43:18+03:00

В ней приняли участие представители управы, полиции, прокурор Ленинского района и настоятель храма

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Накануне Дня Победа на Чижовском плацдарме прошла традиционная церемония возложения венков и цветов. Но в особом формате. Из-за эпидемии коронавируса почтить память защитников Воронежа пришли только официальные лица: руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников, прокурор района Игорь Жусев, начальник отдела полиции № 8 МВД России Сергей Бучнев, его заместитель Александр Моисеев и настоятель храма Димитрия Донского иерей Андрей Зализняк.

- Ежегодно в эти дни, жители Ленинского района приходят на мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм», чтобы почтить память защитников Родины, геройски погибших в боях за Воронеж. Традиционно в преддверии 9 мая проходят десятки военно-патриотических акций с участием школьников и студентов, - рассказал руководитель управы Сергей Ситников.

В этом году традиционные экскурсии перешли в интернет-формат. Активисты школы №13 в режиме самоизоляции организовали онлайн-экскурсии по знаковым местам боевой славы. Одну из них, по Шиловскому плацдарму, провел учащийся школы № 13 Кирилл Черных.

ИСТОЧНИК KP.RU