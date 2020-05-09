Стало известно, сколько лет потребуется воронежцу, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Москве

9 Май 2020 2020-05-09T13:12:14+03:00

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Аналитики портала «Мир квартир» подсчитали, сколько лет придется копить на однокомнатную квартиру в Москву жителям разных регионов страны. Жители Воронежской области в этом рейтинге – в конце четвертого десятка. И это при том, что эксперты учитывали среднюю зарплату в 33788 рублей, которую получают, мягко говоря, далеко не все наши земляки. Даже при таком неплохом для провинции заработке копить на квартиру в столице нужно будет 14,8 лет.

Лидирует в этом рейтинге Чукотский автономный округ. Там средняя зарплата 112 тысяч рублей в месяц, и теоретически на квартиру в столице можно накопить в течение 4,5 лет. Менее пяти лет пришлось бы откладывать деньги жителям Ямало-Ненецкого автономного округа. Там средняя зарплата – 101 тысяча рублей. На третьем месте сами москвичи. При средней зарплате в 92 тысячи им нужно копить на жилье в родном городе 5,4 года.

Ну а жителям Ивановской области на «однушку» в Москва пришлось бы откладывать деньги почти 19 лет. Ненамного лучше обстоят дела в Дагестане, Алтайском крае, Карачаево-Черкесии, Тамбовской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Чечне и Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU