Под Воронежем нашли тело изрезанного мужчины

9 Май 2020 2020-05-09T12:17:15+03:00

В убийстве подозревают 55-летнего соседа погибшего мужчины. Фото: из архива «КП»

По подозрению в убийстве задержали его соседа

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6 мая в одном из частных домов поселка Стрелица Семилукского района обнаружили тело 36-летнего мужчины. Его нашли родственники погибшего. На теле буквально не было живого места. Эксперты увидели множество колото-резаных ран на груди и туловища.

Сотрудники Следственного комитета и полицейские задержали по подозрению в преступлении 55-летнего соседа погибшего мужчины. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (до 15 лет лишения свободы).

- Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей. Во взаимодействии с полицейскими наши сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП, – сообщил и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU