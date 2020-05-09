2020-05-09T12:17:15+03:00
Происшествия

Под Воронежем нашли тело изрезанного мужчины

По подозрению в убийстве задержали его соседа
Юрий КОЗЛОВ
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В убийстве подозревают 55-летнего соседа погибшего мужчины.В убийстве подозревают 55-летнего соседа погибшего мужчины.Фото: из архива «КП»
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6 мая в одном из частных домов поселка Стрелица Семилукского района обнаружили тело 36-летнего мужчины. Его нашли родственники погибшего. На теле буквально не было живого места. Эксперты увидели множество колото-резаных ран на груди и туловища.

Сотрудники Следственного комитета и полицейские задержали по подозрению в преступлении 55-летнего соседа погибшего мужчины. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (до 15 лет лишения свободы).

- Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей. Во взаимодействии с полицейскими наши сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП, – сообщил и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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