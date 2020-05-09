2020-05-09T12:05:36+03:00
Общество

Бомбардировщики, устроившие фейерверк над Воронежем, попали на видео

Очевидцы сообщают о том, что над городом пролетали меньше десяти самолетов [видео]
Артем ИЛЬИН
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Самолеты оставляли за собой красочные полосы.Самолеты оставляли за собой красочные полосы.Фото: кадр с видео
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Немногочисленные свидетели воздушного парада в Воронеже начали выкладывать фото и видео в соцсети. Напомним, из-за пандемии нового коронавируса точный маршрут самолетов (да и их число) военные не сообщали. Поэтому остается ориентироваться на то, что говорят очевидцы.

А по их словам, самолетов над водохранилищем заметили всего лишь два бомбардировщика(и видео это подтверждает). Там они сделали три круга, выпуская за собой разноцветные полосы в небе. Только в одном посте утверждают, что их все же пролетело четыре. Также самолеты видели в Придонском и даже в Лисках. В Коминтерновском районе большинство людей услышали лишь шум в небе. Правда, там некоторые жители частного сектора все же их увидели – причем сразу семь (сначала один, потом еще три пары).

Остается надеяться, что вспышка коронавируса рано или поздно пройдет, и полноценный воздушный парад все же состоится.

Авиапарад в Воронеже. 9 мая 2020-го..

ИСТОЧНИК KP.RU

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