В Воронеже гаишники помогли матери найти потерявшегося пятилетнего сына

9 Май 2020 2020-05-09T10:33:47+03:00

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Около восьми часов вечера 8 мая в одном из магазинов на улице Курчатова в микрорайоне Шилово произошел случай, который мог закончиться трагедией.

Мама вместе с пятилетним сыном покупала продукты. Когда расплачивалась на кассе и собирала товары в сумку, отвлеклась и не заметила, что ребенок куда-то ушел. А когда спохватилась, уже не смогла его найти.

Женщина позвонила в полицию, к счастью, рядом оказались инспекторы ГИБДД. Они стали искать ребенка возле магазина, а также в находившейся неподалеку лесополосе. В 20.40 среди деревьев полицейские увидели маленькую фигурку. Подбежали поближе, оказалось – тот самый мальчик. Ребенка довели до патрульной машине и передали маме. Женщина обрадовалась и поблагодарила инспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU