2020-05-09T10:33:47+03:00
Происшествия

В Воронеже гаишники помогли матери найти потерявшегося пятилетнего сына

Ребенок исчез, когда она расплачивалась на кассе
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около восьми часов вечера 8 мая в одном из магазинов на улице Курчатова в микрорайоне Шилово произошел случай, который мог закончиться трагедией.

Мама вместе с пятилетним сыном покупала продукты. Когда расплачивалась на кассе и собирала товары в сумку, отвлеклась и не заметила, что ребенок куда-то ушел. А когда спохватилась, уже не смогла его найти.

Женщина позвонила в полицию, к счастью, рядом оказались инспекторы ГИБДД. Они стали искать ребенка возле магазина, а также в находившейся неподалеку лесополосе. В 20.40 среди деревьев полицейские увидели маленькую фигурку. Подбежали поближе, оказалось – тот самый мальчик. Ребенка довели до патрульной машине и передали маме. Женщина обрадовалась и поблагодарила инспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области заразились коронавирусом еще 43 человека
В Воронеже гаишники помогли матери найти потерявшегося пятилетнего сына
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой Победы обеспечили праздничную подсветку
Под Воронежем появился еще один Вечный огонь
В Воронежской области ночью водитель врезался в дерево
В Воронеже с 9 по 12 мая продолжится ремонт автомобильных дорог
На обновленной площади Победы в Воронеже вновь зажгли Вечный огонь
В Воронежской области у домов ветеранов ВОВ высажены Палисадники Победы
В День Победы в патрульных автомобилях инспекторов разместят портреты ветеранов Великой Отечественной войны
Команда ДСК: наш священный долг отдать дань памяти освободителям, невзирая на обстоятельства
На двух подстанциях скорой помощи в Воронеже медики заразились коронавирусом
В Воронежской области еще 22 человека выздоровели от коронавируса к 8 мая
В воронежском опорном университете коронавирусом заболели еще 10 студентов-иностранцев
Салют Победы 9 мая 2020 года воронежцы смогут увидеть онлайн
Девушка из Воронежа после разговора со службой безопасности банка потеряла 450 тысяч рублей
Сенатор Сергей Лукин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны в районах области