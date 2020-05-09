2020-05-09T09:59:26+03:00
Общество

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой Победы обеспечили праздничную подсветку

Также были благоустроены более 250 памятников и мемориалов
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Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии памятной даты обеспечили электроснабжение строящиеся и реконструируемые к празднику мемориалы и памятники в 20 регионах присутствия компаний, а в местах, где шли бои, провели благоустройство и привели в порядок захоронения бойцов Красной Армии. В нынешнем году такие работы проводятся более чем на 250 таких объектах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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