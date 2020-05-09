«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой Победы обеспечили праздничную подсветку
Также были благоустроены более 250 памятников и мемориалов
.
Изменить размер текста:
Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии памятной даты обеспечили электроснабжение строящиеся и реконструируемые к празднику мемориалы и памятники в 20 регионах присутствия компаний, а в местах, где шли бои, провели благоустройство и привели в порядок захоронения бойцов Красной Армии. В нынешнем году такие работы проводятся более чем на 250 таких объектах.
ИСТОЧНИК KP.RU