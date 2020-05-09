Под Воронежем появился еще один Вечный огонь

9 Май 2020 2020-05-09T09:56:22+03:00

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8 мая на братской могиле № 415 в Новой Усмани, в которой лежат 536 солдат и офицеров Красной Армии, зажгли Вечный огонь. Его установка была произведена в рамках реализации проекта «Никто не забыт, ничто не забыто». Он был разработан Новоусманской районной общественной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Проект победил в конкурсе грантов для социально-ориентированных некоммерческих организаций и получил финансовую поддержку областного и районного бюджетов.

Торжественную церемонию проводили с соблюдением мер безопасности от коронавируса.Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Звезду для Вечного огня весом около 50 килограммов отлили из бронзы на предприятии в Шилово, которое обычно занимается изготовлением колоколов. Горелку, снабженную системой безопасной эксплуатации, в Новую Усмань привезли из Брянска.

Факел для зажжения Вечного огня в Новую Усмань доставили от священного пламени на обновленной площади Победы в Воронеже. Везли его байкеры. Кстати, каждый год мотоциклисты привозили в село факел, которым зажигали специальную газовую горелку, устанавливаемую на время проведения торжественных мероприятий. Теперь в этом нужды нет – Вечный огонь будет гореть круглый год.

Вечный огонь с площади Победы в Воронеже доставили байкеры.Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

ИСТОЧНИК KP.RU