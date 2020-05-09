2020-05-09T09:17:10+03:00
Происшествия

В Воронежской области ночью водитель врезался в дерево

Мужчину отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские разбираются, почему водитель не справился с управлением.Полицейские разбираются, почему водитель не справился с управлением.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 8 мая, в 1.15 в селе Лосево Павловского района на улице Советской случилось ДТП. 27-летний местный житель, ехавший на «пятерке», ехал так быстро, что не справился с управлением и вылетел в кювет. После чего врезался в дерево. Мужчину с тяжелыми травмами увезли в Павловскую районную больницу.

- Всего 8 мая в Воронежской области случилось 83 ДТП, из них 59 – в Воронеже, 23- в районах, одно – на федеральной трассе. В пяти авариях получили травмы пять человек, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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