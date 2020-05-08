В Воронеже с 9 по 12 мая продолжится ремонт автомобильных дорог

8 Май 2020 2020-05-08T21:43:10+03:00

Во время праздничных дней предстоит много работы на нескольких улицах

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10 апреля в Воронеже продолжится работа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 9 до 12 мая планируется:

- устройство съездов и укрепление обочин на улице 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной);

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на улицу 40 лет Октября;

- устройство съездов на улицу 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной);

- устройство съездов и укрепление обочин на улице Академика Королева (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров);

- укрепление обочин на улице Арбатская;

- фрезерование а/б покрытия на улицу Беговая;

- устройство съездов и укрепление обочин на улице Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина);

- устройство съездов и укрепление обочин на улице Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской);

- фрезерование и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на улице Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова);

- подготовительные работы под установку бортового камня на улице Ленинградская;

- подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на улице Майская (от дома №11 до дома №42);

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона в переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина);

- устройство съездов и укрепление обочин на улице Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы);

- устройство съездов и укрепление обочин на улице Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина);

- устройство съездов и укрепление обочин на площади Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая);

- поднятие горловин колодцев на улице Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта);

- устройство съездов и укрепление обочин на улице Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко);

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона и асфальтобетонного покрытия в переулке Любы Шевцовой;

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на улице Любы Шевцовой.

ИСТОЧНИК KP.RU