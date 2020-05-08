В Воронеже с 9 по 12 мая продолжится ремонт автомобильных дорог
10 апреля в Воронеже продолжится работа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 9 до 12 мая планируется:
- устройство съездов и укрепление обочин на улице 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной);
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на улицу 40 лет Октября;
- устройство съездов на улицу 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной);
- устройство съездов и укрепление обочин на улице Академика Королева (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров);
- укрепление обочин на улице Арбатская;
- фрезерование а/б покрытия на улицу Беговая;
- устройство съездов и укрепление обочин на улице Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина);
- устройство съездов и укрепление обочин на улице Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской);
- фрезерование и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на улице Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова);
- подготовительные работы под установку бортового камня на улице Ленинградская;
- подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на улице Майская (от дома №11 до дома №42);
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона в переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина);
- устройство съездов и укрепление обочин на улице Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы);
- устройство съездов и укрепление обочин на улице Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина);
- устройство съездов и укрепление обочин на площади Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая);
- поднятие горловин колодцев на улице Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта);
- устройство съездов и укрепление обочин на улице Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко);
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона и асфальтобетонного покрытия в переулке Любы Шевцовой;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на улице Любы Шевцовой.
ИСТОЧНИК KP.RU