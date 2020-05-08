На обновленной площади Победы в Воронеже вновь зажгли Вечный огонь

8 Май 2020 2020-05-08T21:08:49+03:00

9 мая 2020 года отметит свой юбилей и сама площадь Победы – она была открыта 9 мая 1975 года. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

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Вечный огонь вернулся на обновленную площадь Победы: в преддверии 9 мая частица священного пламени прошла путь от Музея-диорамы к обновленной площади, чтобы вновь загореться на могиле Неизвестного солдата. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, главный городской мемориал полностью приведут в порядок - работы шли с июля прошлого года.

От Музея-диорамы огонь перевозили на бронетранспортере. Маршрут прошел мимо мест, связанных с Великой Отечественной войной и обороной Воронежа. По Ленинскому проспекту, недалеко от которого располагается Воронежский авиационный завод, производивший легендарные штурмовики ИЛ-2. Потом мимо сквера «Здесь не прошел враг» – рубеж, который так и не смогли преодолеть гитлеровцы.

Затем – по Вогрэсовскому мосту, который в 1942 году взорвали немецкие захватчики и через Чижовский плацдарм, где шли ожесточенные бои, а ныне располагается одно из крупнейших воинских захоронений города.

Огонь проехал по улицам 20-летия Октября и Кирова, мимо площади Ленина, где на балконе гостиницы «Воронеж» бойцами 60-й Армии было водружено знамя Победы. И далее - по проспекту Революции - старейшей улице города, разрушенной в годы войны практически до основания.

9 мая 2020 года отметит свой юбилей и сама площадь Победы – она была открыта 9 мая 1975 года. Вечный огонь горит с момента ее открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU