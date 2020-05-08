В Воронежской области у домов ветеранов ВОВ высажены Палисадники Победы
Накануне 75-ой годовщины Победы председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов навестил участника Великой Отечественной войны, жителя Воронежа Фёдора Мешкова
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Председателя Воронежской областной Думы фронтовик встретил возле своего дома в частном секторе Коминтерновского района. Владимир Нетёсов вручил Фёдору Леонтьевичу подарок и поздравил его с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU