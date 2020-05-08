2020-05-08T19:54:47+03:00
Общество

В День Победы в патрульных автомобилях инспекторов разместят портреты ветеранов Великой Отечественной войны

Также портреты будут внутри специальных бейджиков
Олег ИВАНОВ
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Идею подсказал единственный из ныне живущих ветеранов службы – фронтовик Иван Сергеевич МистюковИдею подсказал единственный из ныне живущих ветеранов службы – фронтовик Иван Сергеевич МистюковФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В День Победы сотрудники воронежской Госавтоинспекции выйдут на службу с прикрепленными к форме специальными бейджами. Внутри будут портреты ветеранов ГАИ, прошедших Великую Отечественную войну.

- Эту идею подсказал единственный из ныне живущих ветеранов службы – фронтовик Иван Сергеевич Мистюков. Именно он на протяжении многих лет в преддверии Великого Дня Победы приходил в строевые подразделения ДПС и рассказывал о своих сослуживцах, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Инспекторы выйдут на службу с портретами героев: регулировщика Георгия Николаевича Богданова, начальников Воронежской Госавтоинспекции в различные годы Лютикова Николая Ефимовича и Савельева Николая Самуиловича, сотрудников отделения уличного движения Савельева Михаила Илларионовича и Логунова Николая Сергеевича.

Портреты героев также разместят вместе с георгиевскими ленточками на лобовом стекле патрульных автомобилей ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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