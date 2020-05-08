Команда ДСК: наш священный долг отдать дань памяти освободителям, невзирая на обстоятельства

8 Май 2020 2020-05-08T19:44:12+03:00

Памятные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, в разных микрорайонах города прошли в условиях соблюдения мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса

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8 мая, в преддверии 75-тилетнего юбилея Великой Победы, у мемориальных комплексов Воронежа состоялись памятные мероприятия. Торжественные митинги и церемонии возложения венков и цветов проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм: количество участников не превышало 7 человек, которые держались друг от друга на разрешенной дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU