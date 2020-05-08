В воронежском опорном университете коронавирусом заболели еще 10 студентов-иностранцев
Еще 10 студентов Воронежского опорного университета заразились коронавирусом. Все они жили в общежитии, которое с конца апреля закрыто на карантин из-за первых четверых заболевших.
- 10 студентов иностранцев забрали в больницу 6 мая. После этого в общежитии провели полную дезинфекцию, - сообщил «Комсомолке» проректор по воспитательной работе опорного университета Антон Ходунов.
Таким образом, на сегодняшний день 14 студентов опорного вуза больны COVID-19, 110 человек находятся на карантине в общежитии.
Напомним, есть заболевшие коронавирусом и в других воронежских вузах: на карантине общежития медуниверситета и ВГУИТ.
ИСТОЧНИК KP.RU