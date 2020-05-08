В воронежском опорном университете коронавирусом заболели еще 10 студентов-иностранцев

8 Май 2020 2020-05-08T18:09:53+03:00

На карантине в общежитии находятся 110 человек

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Еще 10 студентов Воронежского опорного университета заразились коронавирусом. Все они жили в общежитии, которое с конца апреля закрыто на карантин из-за первых четверых заболевших.

- 10 студентов иностранцев забрали в больницу 6 мая. После этого в общежитии провели полную дезинфекцию, - сообщил «Комсомолке» проректор по воспитательной работе опорного университета Антон Ходунов.

Таким образом, на сегодняшний день 14 студентов опорного вуза больны COVID-19, 110 человек находятся на карантине в общежитии.

Напомним, есть заболевшие коронавирусом и в других воронежских вузах: на карантине общежития медуниверситета и ВГУИТ.

ИСТОЧНИК KP.RU