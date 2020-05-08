2020-05-08T18:09:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В воронежском опорном университете коронавирусом заболели еще 10 студентов-иностранцев

На карантине в общежитии находятся 110 человек
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Еще 10 студентов Воронежского опорного университета заразились коронавирусом. Все они жили в общежитии, которое с конца апреля закрыто на карантин из-за первых четверых заболевших.

- 10 студентов иностранцев забрали в больницу 6 мая. После этого в общежитии провели полную дезинфекцию, - сообщил «Комсомолке» проректор по воспитательной работе опорного университета Антон Ходунов.

Таким образом, на сегодняшний день 14 студентов опорного вуза больны COVID-19, 110 человек находятся на карантине в общежитии.

Напомним, есть заболевшие коронавирусом и в других воронежских вузах: на карантине общежития медуниверситета и ВГУИТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области еще 22 человека выздоровели от коронавируса к 8 мая
В воронежском опорном университете коронавирусом заболели еще 10 студентов-иностранцев
Салют Победы 9 мая 2020 года воронежцы смогут увидеть онлайн
Девушка из Воронежа после разговора со службой безопасности банка потеряла 450 тысяч рублей
Сенатор Сергей Лукин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны в районах области
В честь 75-летия Победы в «РВК-Воронеж» появилась «Стена памяти»
В Воронеже реконструкцию дороги в Шилово на 372 миллиона все-таки доверили «СМУ-90»
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
В День Победы воронежское управление Росреестра организует марафон стихов
Воронежские врачи объяснили, почему не отвезли в больницу истощенную пенсионерку
Дом, в котором обрушился балкон под жительницей Воронежа, должны снести
Мэрия передумала отключать воронежцам горячую воду до лета
Умер бывший ректор Воронежского госуниверситета Иван Борисов
В Воронеже еще четыре дома сменили управляющую компанию «Созвездие» на другую
Рядом с местом гибели генерала Александра Лизюкова под Воронежем заложили Сад Памяти
Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
Ко Дню Победы Воронеж украсили тысячи тюльпанов
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
Сумма вкладов жителей Воронежской области в банках превысила 382 млрд рублей
Когда воронежцам отключат горячую воду
Под Воронежем остановили «Лексус» с наркокурьерами
Почему войну помнят в каждой воронежской семье
На пяти улицах Воронежа отключат воду 12 мая
В Воронеже День Победы будет дождливым и прохладным
На Московском проспекте в Воронеже «Мереседес» насмерть сбил пешехода