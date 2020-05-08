2020-05-08T17:26:06+03:00
Общество

Салют Победы 9 мая 2020 года воронежцы смогут увидеть онлайн

Поздравление от артиллеристов покажут в прямом эфире
Олег ИВАНОВ
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Шесть артиллерийских расчетов произведут 30 залпов из 100-мм противотанковых орудийШесть артиллерийских расчетов произведут 30 залпов из 100-мм противотанковых орудийФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Прямую трансляцию салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны воронежцы смогут увидеть на местном телевидении в прямом эфире в 22.00. Напомним, в этом году День Победы Воронеж отметит в режиме самоизоляции.

Однако онлайн артиллеристы продемонстрируют порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и салютных установок. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Шесть артиллерийских расчетов произведут 30 залпов из 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» в честь Великой Победы.

Также 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат заряды девяти видов праздничных салютов в семи цветовых гаммах на высоте около 250-300 метров.

Военные, обеспечивающие праздничный салют, будут в медицинских масках и перчатках. Расстояние между орудиями увеличат, а перед проведением салюта расчеты радиационной, химической и биологической защиты обработают прилегающую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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