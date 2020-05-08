2020-05-08T16:46:39+03:00
Происшествия

Девушка из Воронежа после разговора со службой безопасности банка потеряла 450 тысяч рублей

Теперь мошенников ищет полиция
Олег ИВАНОВ
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Соблюдайте бдительность при осуществлении финансовых сделок!Соблюдайте бдительность при осуществлении финансовых сделок!Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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7 мая 23-летняя жительница Северного микрорайона пообщалась с «сотрудником службы безопасности банка» на 450 тысяч рублей. Вы же поняли, что это история об очередном мошеннике?

Под традиционным предлогом защиты банковской карты преступник списал практически полмиллиона рублей. А все потому, что девушка сообщила ему информацию, которая пришла к ней на мобильный телефон в виде смс от банка.

Полицейские разыскивают мошенника. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

- Соблюдайте бдительность при осуществлении финансовых сделок с незнакомцами, с особой осторожностью переводите средства на сомнительные реквизиты. Если у вас появилось подозрение, что звонит мошенник, прервите разговор и сообщите о случившемся в банк, набрав официальный номер телефона, -сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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