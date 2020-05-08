Сенатор Сергей Лукин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны в районах области

8 Май 2020 2020-05-08T16:41:08+03:00

В преддверии 75-летия Победы в Аннинском и Таловском районах Воронежской области памятные подарки от сенатора Сергея Лукина вручили всем ветеранам Великой Отечественной.

Изменить размер текста: A A

Сегодня на территории этих двух муниципальных районов проживают 52 участника тех великих исторических событий, и подарочные наборы привезли на дом каждому из них. Конечно же, с соблюдением всех предосторожностей, которые необходимы в силу сложившейся эпидемиологической обстановки.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU