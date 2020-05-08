В честь 75-летия Победы в «РВК-Воронеж» появилась «Стена памяти»

8 Май 2020 2020-05-08T16:33:03+03:00

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Символичными «кирпичиками» стены стали фотографии воевавших на полях сражений отцов, дедов и прадедов сотрудников предприятия.

На каждом портрете – народные герои, занесённые потомками в Бессмертный полк. В таком виде стена простоит всю следующую неделю, после чего фотографии будут помещены в архив предприятия.

«В связи с последними событиями был отменен целый ряд юбилейных мероприятий, но оставить без внимания великую дату мы не смогли. Так возникла идея «Стены памяти» - бесконтактного формата Бессмертного полка. Соблюдая необходимые меры предосторожности и дистанцию, наши сотрудники могут на минутку остановиться у «стены» героев, пожелать здоровья живущим ветеранам и почтить память павших», - отметил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

В течение последнего месяца сотрудники водоканала активно присылали фотографии и истории о подвигах родственников, которые хранятся в каждой семье как дань глубокого уважения и гордости.

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«Мой дед - Попрыгин Василий Иванович - участвовал в боях под Курском, Брянском и Липецком. Командовал взводом, ходил с разведчиками за «языком». В 1944-м получив ранение и контузию, был отправлен в госпиталь в Ташкент. Последствия ранения оказались тяжелыми и дальше воевать он не смог. За боевые заслуги дедушка награжден орденом «Великой Отечественной Войны» и орденом «Красной звезды». Каждый год в эти дни моя семья с особой благодарностью вспоминает нашего героя – Василия Попрыгина», – рассказала начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда «РВК-Воронеж» Надежда Кретова.

ИСТОЧНИК KP.RU