2020-05-08T16:29:18+03:00
Общество

В Воронеже реконструкцию дороги в Шилово на 372 миллиона все-таки доверили «СМУ-90»

В середине апреля документацию этой организации признали неполной, и аукцион не состоялся
Артем ИЛЬИН
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Аукцион, где искали подрядчика для реконструкции дороги в микрорайоне Шилово, со второй попытки состоялся. Напомним, 14 апреля единственным его участником стали представители ООО «СМУ-90». Однако тогда заявку этой организации отклонили из-за неполного пакета необходимых документов. Видимо, бумажные недочеты исправили, и «СМУ-90» все же доверили обновление дороги за 372,17 миллиона рублей.

Реконструировать планируют дорогу на улице Острогожской на участке от улицы Теплоэнергетиков до съезда к плотине водохранилища. На ней уложат новый асфальт, вдоль нее положат новый тротуар, также обустроят велодорожки. Кроме того должны реконструировать переезд через железную дорогу.

Все работы собираются закончить до 30 апреля 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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