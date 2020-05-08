2020-05-08T15:26:18+03:00
Происшествия

Воронежские врачи объяснили, почему не отвезли в больницу истощенную пенсионерку

Оказалось, что у нее были еще и проблемы с психикой
Юрий КОЗЛОВ
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Врачи пояснили, почему не госпитализировали 81-летнюю жительницу Малышево. Напомним, пенсионерка ушла из дома 4 мая и не вернулась. Только через два дня ее обнаружили в огороде у соседа сильно истощенной.

- 6 мая на вызов к женщине была направлена бригада станции скорой помощи. После осмотра пациентки и проведения необходимого обследования был выставлен диагноз. Показаний для экстренной госпитализации на момент осмотра не выявлено, - рассказали в региональном департаменте здравоохранения. - Фельдшер скорой принял решение о вызове специализированной психиатрической бригады. Приехавшие специалисты оснований для экстренной госпитализации также не нашли. Родственникам дали необходимые рекомендации по уходу за пациентом.

В департаменте здравоохранения добавили:

- Все пациенты с психическими заболеваниями, имеющие показания для экстренной госпитализации, подлежат медицинской эвакуации в стационар соответствующего профиля. Эпидемиологическая ситуация в стране, связанная с коронавирусной инфекцией, не влечет никаких ограничений для исполнения этого обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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