Дом, в котором обрушился балкон под жительницей Воронежа, должны снести

8 Май 2020 2020-05-08T15:23:29+03:00

Однако когда и по какой программе пока остается не известно

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Дом №169 по улице 9 января стоит в очереди на снос - об этом 8 мая сообщили в пресс-центре ЖКХ. 7 мая там произошел несчастный случай: 49-летняя женщина вышла на балкон на втором этаже, а он в это время рухнул. Жительница Воронежа получила перелом тазовой кости, ее отвезли в реанимацию. Появилось и видео инцидента.

После несчастного случая сотрудники управляющей компании заявили, что проведение капитального ремонта дома было запланировано лишь на 2023-2025 годы.

Однако оказалось, что в 2010 году Воронежская городская Дума назвала этот дом «ветхим и морально устаревшим», включив его в программу сноса и реконструкции. Как сказано в документе, аукцион на право развития застроенной территории, должны были провести в 2019-2020 годах.

- 30 июля 2018 года администрация Воронежа выпустила постановление о развитии территории, в который включен адрес – ул. 9 Января, д. 169. «Снос, реконструкция» этого и других домов квартала, ограниченного улицами 9 Января – Бородина – Семилукская – Краснодонская, планируется выполнить за счет средств инвестора. Как долго будет происходить его поиск не известно. Единственный верный способ уберечь жителей от опасности - признать дом аварийным Дому №169 такой статус не присвоен, - отмечают в пресс-центре ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU