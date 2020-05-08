2020-05-08T15:36:20+03:00
Общество

В День Победы воронежское управление Росреестра организует марафон стихов

Их будут читать дети на странице ведомства в соцсети
Елена ФЕДЯШЕВА
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9 мая, в День Победы, Управление Росреестра по Воронежской области проведет детский Марафон стихотворений о войне. Увидеть его можно на официальной странице ведомства в «ВКонтакте» https://vk.com/rosreestr36 . Начиная с 10:00 каждые 15 минут на странице будут размещаться видеозаписи.

- Для этого сотрудники вместе со своими детьми к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне выучили стихотворения и записали их, - рассказали организаторы акции.

Управление Росреестра приглашает всех желающих присоединиться. Для этого надо всего лишь снять на видео, как ребенок читает стихотворение о войне. Готовый ролик надо выложить в комментарии под любой записью. Все работы будут смонтированы в один фильм и будут транслироваться в холле здания на ул. Донбасская, 2. Зрителями станут сотрудники и посетители Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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