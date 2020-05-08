В Воронеже еще четыре дома сменили управляющую компанию «Созвездие» на другую

8 Май 2020 2020-05-08T14:37:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежская Госжилинспекция опубликовала список 50 домов, в которых сменилось управление. В большинстве из них поменялись УК.

Как сообщает интернет-портал «Новости Воронежа», четыре дома перешли из управляющей компании «Созвездие» оскандалившегося коммунальщика Михаила Палютина в УК «Янтарь». Речь идет о домах №135 и 137 по Ленинскому проспекту, о доме №11 по улице Урывского и о доме №2 по улице Сосновой.

Напомним, ранее мы писали о том, что из «Созвездия» ушли срезу два десятка домов, а затем к ним прибавилось еще пять.

УК «Янтарь» была создана в 2019 году. Её учредитель —Наталья Кошелева. По данным базы Спарк Интерфакс, у Кошелевой и Палютиной идентичный ИНН. В соцсетях появлялись сообщения о том, что учредитель УК «Янтарь» — дочь Михаила Палютина. Правда, официальных подтверждений этому нет.

Михаил Палютин несколько лет назад был осужден за присвоение денег. Он получил два года условно. После погашения судимости он создал управляющую компанию «Созвездие». Эта УК уже фигурировала в сводках криминальных новостей — в 2018-м о том, что она причинила ущерб в 8 млн рублей «Воронежтеплосети». Сам же Михаил Палютин в 2019 году был как директор УК «Созвездие» на год дисквалифицирован за выпуск двойных платежек.

ИСТОЧНИК KP.RU