2020-05-08T14:25:59+03:00
Общество

Рядом с местом гибели генерала Александра Лизюкова под Воронежем заложили Сад Памяти

Лесники высадили в память о героях хвойники, рябину и дуб
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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Рядом с селом Лебяжье под Воронежем, где в 1942 году погиб генерал-майор Александр Лизюков, сотрудники Семилукского лесничества высадили туи, ели, можжевельник, рябину и дуб. Сад Памяти увековечит подвиг Лизюкова и воинов пятой танковой армии, защищавших город в ходе Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. Площадь сада в урочище «Вилово» на территории Землянского участкового лесничества Семилукского лесничества, составила 0,5 га.

Еще один, фруктовый, сад в честь земляков-защитников Родины посадили сотрудники Богучарского лесничества на территории, примыкающей к конторе.

1500 сеянцев сосны посадили работники Пригородного лесничества у Братской могилы на территории Левобережного участкового лесничества.

А в Эртильском лесничестве появились символические 75 дубков недалеко от конторы лесничества. Ухаживать за ними пообещали местные школьники, ведь в первое время будущим лесным великанам требуется полив и прополка, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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