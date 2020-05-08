Ко Дню Победы Воронеж украсили тысячи тюльпанов

8 Май 2020 2020-05-08T13:36:35+03:00

Цветники появились на шести мемориалах и во всех видовых местах

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В год 75-летия Победы особое внимание городское управление экологии уделило цветочному оформлению города, сделав акцент на тюльпанах. Необычные по форме и расцветке сорта воронежцы заметили на клумбах уже в конце апреля.

Как рассказали экологи, к 9 мая на шести мемориальных объектах высажены луковицы красных тюльпанов. Это мемориальные комплексы «Песчаный лог», Чижовский плацдарм, пл. Черняховского, пл. Ленина, сквер «Аллея Славы» и парк «Патриотов».

В праздничной цветовой гамме в виде георгиевской ленты, цифры 75, салюта оформлены 17 цветников на видовых местах Воронежа - в скверах имени Ватутина, «Защитников Воронежа», на Аллее Славы, в сквере «Их именами названы улицы», «Аллее Ветеранов», набережной Массалитинова, в парке «Танаис», у памятника «Самолет» и других. А также на мемориальных объектах : братские могилы №15, №16, №440, памятник Танкистам, «Чижовский плацдарм», памятный знак – «Погибшим детям».

К празднику в зонах отдыха высадили и саженцы деревьев: 75 крупномеров в парке Патриотов, 15 рябин на территории братской могилы № 420 по ул. Острогожская, 10 елей на территории мемориального комплекса «Памятник Славы», 20 саженцев в сквере «Их именами названы улицы».

Масштабная экологическая акция «Дерево Памяти» прошла на территории мемориального комплекса «Песчаный лог». Здесь появились более 1900 саженцев деревьев и около 2000 кустарников. Еще 75 деревьев высадили на улице Меркулова.

ИСТОЧНИК KP.RU