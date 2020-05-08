Сумма вкладов жителей Воронежской области в банках превысила 382 млрд рублей

8 Май 2020 2020-05-08T12:35:03+03:00

Напомним, в России могут ввести дополнительный налог с процентов по вкладу

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К апрелю 2020 года общая сумма вкладов жителей Воронежской области превысила 382 млрд рублей. То есть с начала года она увеличилась на 7,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского отделения Банка России.

Воронежцы в основном хранят деньги в рублях - таких депозитов почти 88%.

Напоминаем, что в пределах 1,4 млн рублей государством защищены размещенные в российских банках вклады населения, средства индивидуальных предпринимателей, малых и микропредприятий.

Отметим, что президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 25 марта предложил ввести дополнительный налог с процентов по вкладу. Он может коснуться тех, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU