Почему войну помнят в каждой воронежской семье

8 Май 2020 2020-05-08T11:13:12+03:00

Накануне юбилея Победы депутат Воронежской городской Думы Александр Трубецкой поздравил воронежцев и рассказал, почему этот день никогда не будет забыт

Изменить размер текста: A A

– Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. В каждой семье есть своя личная история и свой герой или герои, память о которых бережно хранится и передается от отцов и дедов – детям и внукам. И эти герои не обязательно заслуженные военные – это простые солдаты, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны… Стать свидетелем тех страшных событий, пройти, пережить войну – подвиг, который требует предельного напряжения моральных и физических сил, – подчеркнул парламентарий в своем обращении.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU