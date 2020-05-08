2020-05-08T10:49:37+03:00
Общество

В Воронеже День Победы будет дождливым и прохладным

Таким же будет и 10 мая, погода начнет меняться к лучшему в начале новой недели
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Дождь прекратится только 12 мая.Дождь прекратится только 12 мая.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные и на начало следующей недели.

- 9 и 10 мая над нашей областью будет продолжать находиться малоподвижный циклон. Ему не дает сдвинуться антициклон, обеспечивающий теплую и сухую погоду на Урале, - сообщили в Воронежском гидрометцентре. – Погода начнет улучшаться с 11 мая. Влияние циклона с начала следующей недели все же начнет ослабевать. И дневная температура увеличится сначала на шесть, а потом и на девять градусов. 12 мая дожди уже маловероятны.

В ночь на субботу, 9 мая, метеорологи прогнозируют небольшой дождь при +6 градусах. Днем потеплеет до +14. В остальном погода не изменится, дождь не прекратится.

Ночью в воскресенье, 10 мая, будет теплее, чем сутками ранее - +8 градусов. С другой стороны, дождь еще усилится. Он будет идти и днем. Порывы ветра могут достигать 10-15 м/с. Температура будет такой же, как и на День Победы - +14.

В ночь на понедельник, 11 мая, северо-западный ветер сменится на западный, его сильных порывов больше не ожидают. Ночь обещают сухой и облачной при +9 градусах. Днем подует юго-западный ветер, выглянет солнце, но еще велика вероятность дождя, пусть и небольшого. Температура поднимется до +20 градусов.

Ночью во вторник, 12 мая, как и сутками ранее, будет облачно, но сухо. Столбик термометра будет держаться в районе +10 градусов. Днем потеплеет до +23. Ветер усилится до 12-17 м/с. На солнце периодически будут набегать тучи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сумма вкладов жителей Воронежской области в банках превысила 382 млрд рублей
Жильцам больше 700 воронежских домов в мае отключат горячую воду
Под Воронежем остановили «Лексус» с наркокурьерами
Почему войну помнят в каждой воронежской семье
На пяти улицах Воронежа отключат воду 12 мая
В Воронеже День Победы будет дождливым и прохладным
На Московском проспекте в Воронеже «Мереседес» насмерть сбил пешехода
Еще 35 жителям Воронежской области поставили диагноз «коронавирус»
Реконструкция воронежского парка «Орленок» может затянуться из-за эпидемии
Патриотическая реклама интернет-провайдера снова расстроила воронежцев
Депутат Госдумы предложил разместить икону воронежского святого в главном храме Вооруженных Сил России
Авиапарад на 9 мая в Воронеже начнётся в 10 утра, а салют будет на Погоново
Воронежский ТЮЗ запустил флешмоб «Письма с фронта»
На 18 воронежских улицах в ночь с 7 на 8 мая начнут работать дорожники
В Воронежской филармонии отменили майские концерты
В Воронеже задержали 19-летнего парня за кражу, совершенную пять лет назад
Четырех воронежцев обвиняют в хищении земельных участков и денег на 64 миллиона рублей
В Воронежской области 91-летней пенсионерке не дают звание труженик тыла
В Воронеже движение по мосту через водосброс откроют 20 мая
9 мая Воронежский драмтеатр покажет докфильм об актерах-фронтовиках
Воронежец ночью обворовал киоск
В Воронеже рухнувший балкон, сломавший женщине ногу, попал на видео
Уменьшилось число воронежцев с подозрением на коронавирус
Масочный режим в Воронеже в период коронавируса: средства защиты начнут продавать в маршрутных автобусах
В воронежский «Буран» пришли бывший игрок юниорской сборной России и еще четыре новичка
Воронежские предприниматели смогут проанализировать свои проекты с экспертами «Сколково»
Литературный музей покажет воронежцам программы о сказках, песнях, стихах о войне