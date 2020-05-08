В Воронеже День Победы будет дождливым и прохладным

8 Май 2020 2020-05-08T10:49:37+03:00

Таким же будет и 10 мая, погода начнет меняться к лучшему в начале новой недели

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Синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные и на начало следующей недели.

- 9 и 10 мая над нашей областью будет продолжать находиться малоподвижный циклон. Ему не дает сдвинуться антициклон, обеспечивающий теплую и сухую погоду на Урале, - сообщили в Воронежском гидрометцентре. – Погода начнет улучшаться с 11 мая. Влияние циклона с начала следующей недели все же начнет ослабевать. И дневная температура увеличится сначала на шесть, а потом и на девять градусов. 12 мая дожди уже маловероятны.

В ночь на субботу, 9 мая, метеорологи прогнозируют небольшой дождь при +6 градусах. Днем потеплеет до +14. В остальном погода не изменится, дождь не прекратится.

Ночью в воскресенье, 10 мая, будет теплее, чем сутками ранее - +8 градусов. С другой стороны, дождь еще усилится. Он будет идти и днем. Порывы ветра могут достигать 10-15 м/с. Температура будет такой же, как и на День Победы - +14.

В ночь на понедельник, 11 мая, северо-западный ветер сменится на западный, его сильных порывов больше не ожидают. Ночь обещают сухой и облачной при +9 градусах. Днем подует юго-западный ветер, выглянет солнце, но еще велика вероятность дождя, пусть и небольшого. Температура поднимется до +20 градусов.

Ночью во вторник, 12 мая, как и сутками ранее, будет облачно, но сухо. Столбик термометра будет держаться в районе +10 градусов. Днем потеплеет до +23. Ветер усилится до 12-17 м/с. На солнце периодически будут набегать тучи.

ИСТОЧНИК KP.RU