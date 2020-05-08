2020-05-08T10:32:37+03:00
Происшествия

На Московском проспекте в Воронеже «Мереседес» насмерть сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
Елена ФЕДЯШЕВА
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В ночь с 7 на 8 мая у дома №80 по Московскому проспекту произошло смертельное ДТП. Двигаясь в среднем ряду «Мерседес Бенц» сбил 33-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. За рулем иномарки находилась 30-летняя жительница Воронежа.

От полученных травм пешеход, житель Рязанской области, погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 71 ДТП, из них 46 – в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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