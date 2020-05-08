2020-05-08T09:00:10+03:00
Общество

Реконструкция воронежского парка «Орленок» может затянуться из-за эпидемии

Мэрия расторгла контракт с генподрядчиком
Елена ФЕДЯШЕВА
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Таким "Орленок" был до реконструкцииТаким "Орленок" был до реконструкцииФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Открытие обновленного парка «Орленок» с большой вероятностью может не состояться в сентябре этого года, как это было запланировано ранее. Причина – эпидемия коронавируса, из-за которой фирма, выполняющая реконструкцию, столкнулась с трудностями и не сможет выполнить свои обязательства по контракту. Опасаясь срыва графиков, руководство строительной компании вышло к чиновникам с предложением о расторжении контракта. И мэрия пошла им навстречу, приняв и оплатив уже выполненный объем работ.

В ближайшее время администрация города собирается объявить новый конкурс на поиски подрядчика, который завершит реконструкцию «Орленка». Но это потребует дополнительного времени, и сроки завершения работ, скорее всего, сдвинутся.

Напомним, реконструкция парка «Орленок» стартовала в июле 2019 года. По проекту место отдыха должно быть разделено на несколько тематических и функциональных зон: мемориальную, спортивную, рекреационную, зону фудкорта, арт-зону, общественную, площадку для выгула собак и детскую площадку. При этом чиновники обещали максимально сохранить исторический облик парка, восстановив или воссоздав по образцу основные декоративные объекты. Например, украшение входной группы и фонтан в центре «Орленка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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