2020-05-08T08:23:49+03:00
Общество

Патриотическая реклама интернет-провайдера снова расстроила воронежцев

На этот раз в почтовых ящиках оказались листовки с орденом Отечественной войны
Елена ФЕДЯШЕВА
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Масштабы рекламной акции впачатляют: листовки распространили по всему городу.Масштабы рекламной акции впачатляют: листовки распространили по всему городу.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Накануне 75-летия Победы в почтовых ящиках воронежцев появились рекламные листовки одного из интернет-провайдеров, выполненные в виде ордена Отечественной войны. По замыслу авторов макета, вероятно, такая реклама должна пробуждать в горожанах патриотические чувства. Однако в реальности большинство листовок постигает участь их «непатриотических» аналогов – они оказываются выброшенными в урны или под ноги прохожим.

К слову, эта ситуация повторяется в городе уже не впервые. В мае 2018 года та же фирма выпускала ко Дню Победы аналогичные листовки, но в виде солдатских писем-треугольников. Тогда в редакцию начали звонить возмущенные читатели, среди которых была и пожилая жительница улицы Арзамасской Тамара Потапова, потерявшая на войне родных. Женщину возмутило такое отношение к памяти всех, кто отстоял мир, и отдал жизнь за победу.

Позвонила Тамара Яковлевна в «Комсомолку» и в этот раз. И не только к нам. Но также в мэрию Воронежа и антимонопольную службу. Однако никто из чиновников не смог повлиять на ситуацию. Ведь с точки зрения закона в действиях рекламщиков нет никаких нарушений – ни в оформлении, ни в содержании.

Как тут не вспомнить другую воронежскую историю, про фантики от воронежских конфет «К звездам»? В советские времена на них изображались портреты знаменитых отечественных космонавтов. История гласит, что, заметив однажды такой фантик на тротуаре, большой чиновник распорядился прекратить печать портретов на конфетах, заменив их на картинки космических аппаратов. Правда это или нет, не известно. Но мораль в этой истории очевидная. А вот нынешние кретивщики урока, похоже, не усвоили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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