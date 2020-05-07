Депутат Госдумы предложил разместить икону воронежского святого в главном храме Вооруженных Сил России

7 Май 2020 2020-05-07T22:38:04+03:00

Храм откроют на днях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне

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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился к руководству страны с просьбой разместить в алтаре главного храма Вооруженных Сил России икону святителя Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского и Софийского чудотворца.

- Тем самым будет увековечена его роль в обеспечении славянского единства, примирении нестроений внутри русского народа, а также в борьбе с западными происками. Святитель Серафим – образец патриотического служения, чистоты веры», - сказал Сергей Гаврилов.

Главный храм Вооруженных сил России (храм Воскресения Христова) откроют на днях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Он должен стать третьим по высоте православным храмом в мире, его пол составлен из чугунных плит, отлитых из трофейного оружия, а внутри 44 мозаичные картины главных сражений, в которых принимали участие воины России.

Николай Соболев - будущий архиепископ Серафим — родился в Рязани 1 декабря (по старому стилю) 1881 года в семье мещан. Окончил Рязанскую духовную семинарию, а затем Санкт-Петербургскую духовную академию. Будучи студентом 4 курса академии, был пострижен в монашество с именем Серафим.

22 декабря 1912 года тогда уже иеромонах Серафим назначен ректором Воронежской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. Он добился открытия двух столовых для малоимущих студентов, открыл братство, помогавшее воспитанникам оплачивать обучение, лечение и поездки домой.

В Воронеже архимандрита Серафима застала революция и гражданская война. Он переехал в монастырь святителя Тихона Задонского. Позже архимандрит покинул Воронеж в последний момент в открытом вагоне с углем для паровоза. В 1921-ом Серафим стал Богучарским. До конца дней епископ оставался на должности управляющего русскими приходами в Болгарии.

В годы Второй мировой войны архиепископ Серафим, будучи в Болгарии, отказывался благословить русских эмигрантов на борьбу против России, говоря, что воевать против своей родины - грех. Подробнее о жизни архиепископа Серафим можно прочесть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU